FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В ГИБДД объяснили, как будут принимать экзамен на права со следующего года

Инспекторы ГИБДД с 1 апреля 2021 года будут принимать экзамены по новым правилам. Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, на чем они будут делать упор.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников 23 ноября РИА Новости.

Несмотря на то, что второй этап экзамена будет проводиться без привычной площадки, расширенная линейка упражнений в городе даст возможность понять, насколько водитель безопасен.

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — заключил Черников.

Новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений предусматривает штрафные баллы за ошибки — от одного до трех за нарушение. Самые грубые, после которых экзамен автоматически завершается, вынесены в отдельный блок. Это могут быть не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав менее пяти штрафных баллов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний