В ГИБДД объяснили, как будут принимать экзамен на права со следующего года

Инспекторы ГИБДД с 1 апреля 2021 года будут принимать экзамены по новым правилам. Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, на чем они будут делать упор.



«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников 23 ноября РИА Новости.

