Минувшая магнитная буря подарила охотникам за северным сиянием возможность насладиться сине-изумрудными всполохами на небе. Чтобы увидеть «па́зори», астрономы-любители отправились аж к границе с Финляндией. Результатом своих наблюдений петербуржцы и жители Ленобласти поделились 23 ноября.
Автор — Наташа Крапкина
Прошедшей ночью небо было расцвечено над Кондратьево в Выборгском районе Ленобласти. Некоторые побывали в Приозерске, Выборге и на берегу Ладоги.
«Мы часто пытались снимать северное сияние под снежным душем, но под тропическим ливнем, пожалуй, впервые. Хочется отметить, что надежды на ясное небо никакой не было. Снимали в пятницу, в субботу и в воскресенье. Третий день съёмок оказался самым продуктивным», — рассказала Екатерина Стрельникова.
Судя по информации Астрокосмического центра ФИАН, 22 ноября на протяжении всего дня магнитосфера была в возбужденном состоянии, а около 18:00 приборы зафиксировали магнитную бурю.