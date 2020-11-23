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Петербургские охотники за северным сиянием добрались до границы с Финляндией, чтобы показать завораживающую красоту

Минувшая магнитная буря подарила охотникам за северным сиянием возможность насладиться сине-изумрудными всполохами на небе. Чтобы увидеть «па́зори», астрономы-любители отправились аж к границе с Финляндией. Результатом своих наблюдений петербуржцы и жители Ленобласти поделились 23 ноября.

Автор — Наташа Крапкина

Астро Фото Болото

Прошедшей ночью небо было расцвечено над Кондратьево в Выборгском районе Ленобласти. Некоторые побывали в Приозерске, Выборге и на берегу Ладоги.

Фото: www.instagram.com/_topotkotov/
Фото: www.instagram.com/_topotkotov/
Фото: www.instagram.com/_topotkotov/
Фото: www.instagram.com/_topotkotov/

«Мы часто пытались снимать северное сияние под снежным душем, но под тропическим ливнем, пожалуй, впервые. Хочется отметить, что надежды на ясное небо никакой не было. Снимали в пятницу, в субботу и в воскресенье. Третий день съёмок оказался самым продуктивным», — рассказала Екатерина Стрельникова.

Фото: www.instagram.com/lady_noname/
Фото: www.instagram.com/lady_noname/
Фото: www.instagram.com/lady_noname/
Фото: www.instagram.com/lady_noname/

Судя по информации Астрокосмического центра ФИАН, 22 ноября на протяжении всего дня магнитосфера была в возбужденном состоянии, а около 18:00 приборы зафиксировали магнитную бурю.

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