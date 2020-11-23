«Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде». Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев отказался от охраны за 33 млн рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался от тендера на усиление собственной охраны. Об отмене закупки на 33 млн рублей Дегтярев сообщил 23 ноября.
«Вот смотрите: я четыре дня был в командировке в Москве. Сразу после этого поехал в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Встретился с 3 тыс. граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы... Ну, в общем, провел с людьми время. За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников, по-вашему меня должны охранять — это нормально, нет? Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить как есть», — написал чиновник на своей странице в Instagram.
В конце октября Дегтярев заявил о намерении усилить охрану, поскольку, по его мнению, «слишком многих оттащили от корыта». После этого в ноябре был объявлен тендер на оказание услуг по охране. За 33 млн рублей планировали нанять семь человек, которые должны будут везде сопровождать главу региона 24 часа в сутки. Закупка возмутила депутата краевого Законодательного собрания Петра Емельянова, который обратился в прокуратуру.