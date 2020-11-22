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«Обстановка вполне строгая». Журналисты показали, как выглядит комната отдыха Путина

Комнату отдыха в резиденции президента России Владимира Путина показала съемочная группа телеканала «Россия-1».

Во время подготовки к интервью с главой государства 22 ноября журналисты успели заснять интерьеры помещения. На кадрах два кресла, небольшой столик, большой белый диван с отдельным столом и телевизор. Комната выполнена в светлых тонах. По словам корреспондента телеканала Павла Зарубина, обстановка «вполне строгая, рабочая».

«Все многократно видели, как президент выходил из той двери в Ново-Огарево, но никто никогда не видел, что находится за ней», – заявил журналист.

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Комментарии (15)

Maik5
Видео не стал смотреть. Только на трубе надо.
Знаем, знаем скромнягу нашего. Тратим на него 15000000000 полновесных рублей...
local_
"Раскол общества не ведёт ни к чему хорошему.Консолидировать надо общество"(С) За чем дело стало?
262153701
Туда ещё агрофюрера запустить и задраить.
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