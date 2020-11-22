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«Жалко, что ли?» В Петербурге «Мерседес» с «убойной силой» выступил против каршеринга

Небольшое ДТП произошло на Московском проспекте в Петербурге. Участница похожа на дочь и продюсера известного актёра из «Убойной силы».

Видеозапись в соцсетях опубликована 22 ноября, однако снят ролик был накануне. Снимал участницу аварии водитель второго автомобиля. Он арендовал каршеринг и ехал по Московскому проспекту, когда напротив станции метро «Электросила» в бок врезался «Мерседес». На записи запечатлены переговоры водителей. Аргументы женщины: «у меня был включен поворотник», «я к врачу опаздываю» и «что, жалко, что ли». Второй водитель утверждает, что сигналил и что на его стороне правила дорожного движения.

По словам автора ролика, закончилось выяснение с приездом дорожной полиции. Дама якобы нарушила пункт 8.4 ПДД: «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения». Видео выложено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Нарушительница, судя по видео, похожа на дочь актера Александра Тютрюмова из «Убойной силы» Анну. Вопросы «Фонтанки» на момент выхода публикации она оставила без ответа.

Анна, по данным СПАРК, генеральный директор кинокомпании «АТК-Студио», которой руководит отец. В настоящее время из-за неуплаты налогов, сборов, пени или штрафа операции по счетам «АТК-Студио» приостановлены. Семье также принадлежит ООО «Кинокомпания «Урсус-фильм». Один из последних спродюсированных Тютрюмовыми проектов — фильм про оккупацию советской Карелии финнами и жизнь малолетних узников переселенческих лагерей «Весури». Он не вышел в прокат. Декорации были использованы для создания в Карелии «концлагеря для детей».

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Комментарии (54)

Иван 2пырьев
Об актерах...

Встречаются в пустыне прапорщик и осел. Осел спрашивает прапорщика.
- Ты кто?
Тот оглянулся по сторонам. И говорит.
- Я офицер! А ты кто?
Осел оглянулся по сторонам и говорит.
- А я лошадь!
Дмитрий_1111
похожа на дочь актера Александра Тютрюмова - блин и тот не актер, а шут. и эта шутиха. Сделали из грязи себе кумиров! Теперь и терпите дорогое быдло.
8967
Заодно поглядел справку и узнал про существование разорённой семьи Тотрюмовых, поскольку сериалы не смотрел и телевизором не пользуюсь.
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