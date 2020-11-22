Три человека пострадали при неторопливом столкновении пассажирского автобуса с машиной на перекрестке в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель Dodge не подумал о преимуществах.
Кадры с моментом ДТП оказались в распоряжении «Фонтанки». Столкновение произошло около 13:30 22 ноября.
В автобусе, когда он был на перекрестке Косыгина и Индустриального проспектов, находились трое взрослых и подросток 16 лет. Вторым участником ДТП оказался Dodge с номерами Тамбовской области.
Пассажиров осмотрели медики. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», картина аварии им видится так: легковой автомобиль поворачивал и не пропустил автобус, который ехал прямо. «Три пассажира доставлены в медучреждения», — добавили в ГУПе.