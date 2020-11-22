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Медленное ДТП на Косыгина попало на видео. Пассажирский автобус столкнулся с Dodge, трое в больнице

Три человека пострадали при неторопливом столкновении пассажирского автобуса с машиной на перекрестке в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель Dodge не подумал о преимуществах.

Кадры с моментом ДТП оказались в распоряжении «Фонтанки». Столкновение произошло около 13:30 22 ноября.

В автобусе, когда он был на перекрестке Косыгина и Индустриального проспектов, находились трое взрослых и подросток 16 лет. Вторым участником ДТП оказался Dodge с номерами Тамбовской области.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пассажиров осмотрели медики. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», картина аварии им видится так: легковой автомобиль поворачивал и не пропустил автобус, который ехал прямо. «Три пассажира доставлены в медучреждения», — добавили в ГУПе.

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Комментарии (3)

Sadava
Не удивлюсь, если за рулем была блондинка из Тамбова.
kоt-obormot
А когда то этот перекресток - слева пустырь, справа пустырь, труба с вечно льющейся водой,и по легенде одноклассников "Полюстрово" - только с бидоном приходи. 21 автобус еще в объезд по ж/д мостом до пл. АлександраНевского. А сейчас полный дурдом.
bluxer
Уверен, что в Тамбовской области таких феерических перекрестков, как Косыгина-Индустриальный, не имеется.
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