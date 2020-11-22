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В гараже под Петербургом нашли серийного угонщика и два пропавших Hyundai

Петербургская полиция нашла подозреваемого в нескольких угонах, который специализировался на Hyundai Tucson. В гараже нашли и машины, и весь воровской арсенал.

Как сообщает ГУ МВД региона 22 ноября, 46-летнего жителя Петергофа задержали на территории гаражного кооператива в деревне Сашино Ломоносовского района Ленобласти. Там же нашли два автомобиля без номеров. Вероятно, угнаны они в середине октября на проспекте Королева в Приморском районе и 6 ноября с проспекта Кузнецова.

В гараже также нашли устройство для подавления сигнализации, два комплекта поддельных номеров, ноутбук и станок для «перебивки» вин-номера. Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и подделке госзнаков.

Задержанный 25 лет назад привлекался за оборот оружия и больше правоохранительным органам не попадался.

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Комментарии (4)

kukuruzza
Ха,и теперь в группе соседнего поселения некий народ ищет снять гараж надолго)))Значит «крыша» еще теплится))
260551481
Видно "крыше в погонах" долю не занес.
firma
За угон у частников в РФ наказания нет, так что гуляй рванина.
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