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Примерка прошла успешно. После фотосессии для урны на Костюшко мусорки появились у каждой парадной

Жители дома 54 по улице Костюшко в Московском районе Петербурга проснулись с «подарком» под окнами. Возле каждой парадной там поставили урны.

Кадр из видео в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как рассказали «Фонтанке» местные жители, рабочих во дворе снова заметили утром 22 ноября. Днем ранее они возили от парадной до парадной урну, где устроили ей фотосессию. Затем сотрудники управляющей компании уехали, забрав с собой и главного героя. Процесс был снят не только на телефон рабочего — запечатлели его и жильцы.

После того как записью они поделились в соцсетях и с «Фонтанкой», во дворе снова была замечена активность.

Урны заняли свое место возле парадных, одну возвращали с газона — возможно, это одна из тех брошенных помоек, на состояние которой жильцы жаловались через портал «Наш Санкт-Петербург». Ее вернули на место, после чего рабочие удалились, оставив мусор валяться на газоне.

Управляет домом компания «Пулковская усадьба». Еще до недавнего времени там работал «Профсервис».

Кадр из видео в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Annonym
Ну последователи дел в Легализаций Мигрантов и прочих Сомнительных схем мой Аплоисменты они переплюнули даже Жилкомсервис 1 Петроградского района .
Да какие выехали наоборот Директор этой УК Небось уже Благодарность от администраций того Района получил ( жаль только что она администрация Реально далека от народа ) .
Когда до вас Дойдет начинать надо сверху тут как при прополке Сначала скашиваем ненужное потом корни выдираем .
Потому что те кто сейчас Имеют дело с Властью люди не фига не Честные и не капли не Принципиальные пока мы с вами как Общество не начнем за ними Следить так же как они пытаються за нами ничего не изменится для Большинства и не важно 16 тебе Сейчас или уже под 60 возраст ...
262224921
Надеюсь прокуратура и следком уже выехали по адресу руководителя-затейника указанной в статье управляющей компании .
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