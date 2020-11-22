Жители дома 54 по улице Костюшко в Московском районе Петербурга проснулись с «подарком» под окнами. Возле каждой парадной там поставили урны.

Как рассказали «Фонтанке» местные жители, рабочих во дворе снова заметили утром 22 ноября. Днем ранее они возили от парадной до парадной урну, где устроили ей фотосессию. Затем сотрудники управляющей компании уехали, забрав с собой и главного героя. Процесс был снят не только на телефон рабочего — запечатлели его и жильцы.

После того как записью они поделились в соцсетях и с «Фонтанкой», во дворе снова была замечена активность.