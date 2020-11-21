В Петербурге сотрудники коммунальной службы 21 ноября устроили фотосессию урне у жилого дома №54 по улице Костюшко. Мужчины фиксировали на фото стоящую у парадной урну, а затем на тачке перевозили ее к следующей парадной. Происходящее на видео запечатлели жильцы.

Как рассказал «Фонтанке» автор видео, урну рабочие так и перетаскивали от парадной к парадной, а в доме их семь. В итоге она нигде не задержалась, «модель» увезли на тачке в неизвестном направлении. Ничего подобного жильцы раньше не видели.

Жалобы, так или иначе связанные с урнами, периодически поступают от жильцов этого дома на портал «Наш Санкт-Петербург». Например, они просто валялись на газонах или бывали перевернуты вверх тормашками.

На сайте управляющей компании «Пулковская усадьба» указано, что именно она обслуживает дом №54 по улице Костюшко. Судя по обработанным обращениям на портале, еще недавно дом обслуживала компания «Профсервис». Однако, по данным СПАРК, 2 ноября 2020 года в отношении этого ООО было введено внешнее управление.

«Пулковская усадьба» сменила «Профсервис» не только в этом доме. На странице управляющей компании «ВКонтакте» сообщается, что с конца лета они также занимаются домом на улице Пилотов, 26. Этой компанией, говорится в СПАРК, руководит Александр Горский, а владеет Дмитрий Покарев. Зарегистрирована она два года назад. За прошлый год УК получила доход в 250 тысяч рублей и чистую прибыль в 28 тысяч.

Оперативно получить комментарий фирмы относительно «путешествия» урны не удалось: на звонки по телефонам, указанным на сайте, никто не ответил.