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После стрельбы и массовой драки на Тореза задержали шестерых

Несколько человек устроили драку и выстрелами напугали жителей Выборгского района Петербурга. Нашли и пистолет, и его владельца.

Как сообщает ГУ МВД региона 22 ноября, во двор между домами 19 и 21 по проспекту Тореза полицию вызвали накануне около девяти вечера. К прибытию сотрудников участники драки все еще были на месте, в отдел увезли шестерых человек. Им от 28 до 35 лет, один из них гражданин Абхазии. Пока на них составили протоколы за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пули из травматического пистолета никого не ранили. Оружие зарегистрировано на одного из задержанных.

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