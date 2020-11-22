После стрельбы и массовой драки на Тореза задержали шестерых

Несколько человек устроили драку и выстрелами напугали жителей Выборгского района Петербурга. Нашли и пистолет, и его владельца.

Как сообщает ГУ МВД региона 22 ноября, во двор между домами 19 и 21 по проспекту Тореза полицию вызвали накануне около девяти вечера. К прибытию сотрудников участники драки все еще были на месте, в отдел увезли шестерых человек. Им от 28 до 35 лет, один из них гражданин Абхазии. Пока на них составили протоколы за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.