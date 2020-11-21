«Неминуемый соразмерный ответ». В ответ на «список Магнитского» Россия запретила въезд 25 гражданам Великобритании

Россия приняла решение запретить въезд на территорию страны 25 представителям Великобритании в ответ на санкции Лондона по делу Сергея Магнитского. Об этом 21 ноября на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ заявила представитель ведомства Мария Захарова.
«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — цитирует ведомство своего официального представителя.
По словам Захаровой, британские власти летом ввели санкции против ряда российских чиновников под надуманными и абсурдными предлогами, это похоже на попытку Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия. «По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им "наказание"», — говорится в комментарии чиновницы.
Напомним, в списке 25 российских фамилий, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, судья Алексей Криворучко, который продлил арест сотруднику Hermitage Capital.