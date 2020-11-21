FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Неминуемый соразмерный ответ». В ответ на «список Магнитского» Россия запретила въезд 25 гражданам Великобритании

Россия приняла решение запретить въезд на территорию страны 25 представителям Великобритании в ответ на санкции Лондона по делу Сергея Магнитского. Об этом 21 ноября на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — цитирует ведомство своего официального представителя.

По словам Захаровой, британские власти летом ввели санкции против ряда российских чиновников под надуманными и абсурдными предлогами, это похоже на попытку Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия. «По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им "наказание"», — говорится в комментарии чиновницы.

Напомним, в списке 25 российских фамилий, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, судья Алексей Криворучко, который продлил арест сотруднику Hermitage Capital.

Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.

Главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в России в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Такое решение 29 декабря 2017 года вынес Тверской суд Москвы. Он приговорил Браудера заочно к девяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.

Это уже второй заочный приговор главе фонда Hermitage Capital. Первый был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.

Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль на полмиллиарда рублей. Соратники юриста уверяли, что ему удалось выявить схему хищения через налоговые 5,4 млрд рублей из российского бюджета, а в СИЗО Магнитского якобы избили и оставили без надлежащей медицинской помощи. Его смерть стала причиной принятия в США в 2012 году «акта Магнитского». Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к гибели юриста в СИЗО.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Ник Приносящий Счастье
Кукиш вам, а не квартиры в деревянных бараках с печным отоплением в региональных столицах! Сидите в свой Британии!
260551481
Как же они теперь без своих замков в Тверской и Костромской?!
кто-то страшный
Все лорды, доигралися. Забирайте теперь деток из МГИМО, продавайте дачи в Балашихе. Ужо вам!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний