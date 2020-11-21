У Сергея Фургала обнаружили заболевание легких

Компьютерная томография выявила патологические изменения в легких у экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву сообщает 21 ноября портал Dvhab.ru.
«Врачи ему рекомендовали пройти процедуру еще до конца августа. В одном из легких найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании, Его динамика неизвестна, — рассказала Меркачева. — Врачи не могут назвать однозначную причину процесса — для этого необходимо серьезное обследование. Но в этом следователь отказал, не дав разрешения».
О проблемах со здоровьем и необходимости сделать компьютерную томографию находящийся в московском СИЗО Фургал сообщил еще в середине октября.
В Хабаровске 21 ноября начался субботний митинг против ареста экс-губернатора, сообщает портал. Протесты не утихают уже 134-й день. Фургала задержали 9 июля, его обвиняют в организации заказных убийств в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке. Его арест продлили до 9 декабря.
«Фонтанка» подробно писала, что сподвигло жителей Хабаровского края вступиться за бывшего губернатора.