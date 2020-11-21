У Сергея Фургала обнаружили заболевание легких

Компьютерная томография выявила патологические изменения в легких у экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву сообщает 21 ноября портал Dvhab.ru.



«Врачи ему рекомендовали пройти процедуру еще до конца августа. В одном из легких найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании, Его динамика неизвестна, — рассказала Меркачева. — Врачи не могут назвать однозначную причину процесса — для этого необходимо серьезное обследование. Но в этом следователь отказал, не дав разрешения».

