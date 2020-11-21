Коворкинги и бизнес-центры Петербурга соревнуются на «Фонтанке» за звание лучшего в городе

Офисы, в которых многие петербуржцы проводят чуть ли не половину жизни, — это очень важная часть городской среды. Неудивительно, что многие из горожан активно включились в голосование за участников этой номинации.



В финал вышли 10 бизнес-центров и коворкингов, которые в отборочном туре набрали наибольшее число голосов. Теперь они отстаивают свое право называться лучшими в городе.

В числе претендентов проекты крупных и хорошо известных на рынке компаний — «Сенатор», Bronka Space, Benua Page и «Невский, 1»; появившиеся не так давно, но уже также заслужившие признание горожан «Ясная поляна», Clockwork Time, COMMUNA COWORKING, «Просто» и «Практик», а также неожиданно для многих, — коворкинг Ржевской библиотеки. Пока лидирует один из небольших проектов, но все еще может измениться — ведь число проголосовавших с каждым днем растет.