«Главное – ограничить возможность общения в людных местах». Беглов опять угрожает бизнесу и петербуржцам из-за распространения коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге может остановить только соблюдение всех правил — в том числе, социальной дистанции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 20 ноября заявил губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.



«Главное сейчас – ограничить возможность общения в людных местах», – подчеркнул он. Беглов напомнил, что новые ограничения в Петербурге вступают в силу с 23 ноября. Среди прочего, запрещаются спортивные мероприятия со зрителями и вновь закрываются фуд-корты в торговых центрах.

