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«Главное – ограничить возможность общения в людных местах». Беглов опять угрожает бизнесу и петербуржцам из-за распространения коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге может остановить только соблюдение всех правил — в том числе, социальной дистанции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 20 ноября заявил губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

«Главное сейчас – ограничить возможность общения в людных местах», – подчеркнул он. Беглов напомнил, что новые ограничения в Петербурге вступают в силу с 23 ноября. Среди прочего, запрещаются спортивные мероприятия со зрителями и вновь закрываются фуд-корты в торговых центрах.

«Конечно, бизнес на это реагирует сложно. Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, теперь вторая. Но запас коек у нас не бесконечен. Если не будем соблюдать правила и носить маски – не выдержит никакая система здравоохранения», – подчеркнул Беглов.

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Комментарии (5)

Спбжитель
А за угрозу бизнесу существует какая-нибудь ответственность?
USSR_forever
а работать он не пробовал? как не открою ваше СМИ, так какие-то "угрозы" от него, "байки про закрытие", "страшилки про локдауны"... сразу видно "who is who"
Спбжитель
Уважаемый,Беглов.
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