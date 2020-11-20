В администрации Василеостровского района Петербурга оценили реакцию на возможное уничтожение талисмана, которым стали разноцветные лошади на фасадах, и отошли от формального подхода в борьбе с несанкционированными граффити.
Обратную связь горожанам, обеспокоенным судьбой предпоследнего из ещё не закрашенных рисунков, дали на официальной странице администрации «ВКонтакте» 20 ноября. Чиновники ознакомились с реакцией соцсетей на «павликов морозовых», которые через портал «Наш Петербург» сдали несогласованную, но добрую зверушку на фасаде дома 26 на 13-й линии В.О., и обратились к представителям ЖКХ.
В их формальном ответе о том, что обращения через портал обязательны к исполнению, администрация услышала симпатию к настенному творчеству, пусть и в глубине души. Вопрос о существовании «лошади печального образа» вынесли на народное голосование.
За два часа в нём поучаствовали почти пятьдесят человек. Подавляющее число голосов (чуть менее 90%) отдано в поддержку рисунка. Закрасить их требует один человек, ещё пятеро высказались скорее против инициатора, оставившего заявку на портале.
Василеостровцы рассказывают, что странных, но симпатичных лошадей видят на фасадах последние несколько лет. Их было едва ли не два десятка, но остались две. У одной из них побывал корреспондент «Фонтанки», который также поинтересовался мнением местных жителей. Оно оказалось неоднозначным.