В администрации Василеостровского района Петербурга оценили реакцию на возможное уничтожение талисмана, которым стали разноцветные лошади на фасадах, и отошли от формального подхода в борьбе с несанкционированными граффити.



Обратную связь горожанам, обеспокоенным судьбой предпоследнего из ещё не закрашенных рисунков, дали на официальной странице администрации «ВКонтакте» 20 ноября. Чиновники ознакомились с реакцией соцсетей на «павликов морозовых», которые через портал «Наш Петербург» сдали несогласованную, но добрую зверушку на фасаде дома 26 на 13-й линии В.О., и обратились к представителям ЖКХ.

