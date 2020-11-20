Жители Василеостровского района Петербурга могут лишиться фасадов с разноцветными лошадями. Автор животных с большими глазами и длинными ногами предпочитает держаться в тени.



За симпатичными, хоть и вступающими в анатомический конфликт лошадками местное население наблюдает несколько лет. Но эмоциональный отклик неоднороден — находятся и те, кто указывает коммунальщикам на «вандализм». В результате из табуна в 20 голов остались двое. Теперь идут и за ними.

«Предпоследняя наша лошадка под угрозой закрашивания. На нее поступила жалоба одного жителя. Однако есть подозрение, что тех, кто хотел бы сохранить этот рисунок, гораздо больше» — такое сообщение петербурженка Ксения Годес 20 ноября написала в Facebook и предложила подписать коллективное обращение с просьбой сохранить рисунки. Ходатайство местные жители планируют отправить в жилищное агентство Василеостровского района и управляющую компанию «Возрождение».

