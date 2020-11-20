Жители Василеостровского района Петербурга могут лишиться фасадов с разноцветными лошадями. Автор животных с большими глазами и длинными ногами предпочитает держаться в тени.
За симпатичными, хоть и вступающими в анатомический конфликт лошадками местное население наблюдает несколько лет. Но эмоциональный отклик неоднороден — находятся и те, кто указывает коммунальщикам на «вандализм». В результате из табуна в 20 голов остались двое. Теперь идут и за ними.
«Предпоследняя наша лошадка под угрозой закрашивания. На нее поступила жалоба одного жителя. Однако есть подозрение, что тех, кто хотел бы сохранить этот рисунок, гораздо больше» — такое сообщение петербурженка Ксения Годес 20 ноября написала в Facebook и предложила подписать коллективное обращение с просьбой сохранить рисунки. Ходатайство местные жители планируют отправить в жилищное агентство Василеостровского района и управляющую компанию «Возрождение».
«Я не берусь тут за всех высказываться, но они какие-то очень душевные. Трогательные, задумчивые, немножко неуклюжие, но при этом яркие, необычные, изящные. Мы уже много лет «ловим» их на стенах В. О. Радуемся, когда удается увидеть. Живут они именно на Васильевском острове. Это такая отличительная особенность, символ и талисман нашего района. Лошадка уже стала районной достопримечательностью», — поделилась с «Фонтанкой» Годес.
Сколько существует таких рисунков, сказать сложно. «Они появлялись, закрашивались, снова появлялись. Автор, кажется, говорил о 15–20. Сейчас остались две», — объяснила Ксения, отметив, что художник не хотел бы называть своего имени.
Согласно порталу «Наш Санкт-Петербург», 15 ноября на граффити дома № 26 на 13-й линии В. О. пожаловался некий Купцов И. В. Судя по десятку аналогичных обращений, форму доклада господин Купцов знает. Судьба лошади находится в руках заместителя главы администрации Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова, именно ему распределена жалоба.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
У одного из оставшихся граффити побывал наш корреспондент, он поговорил об арт-объекте с местными жителями. Мнения разделились от «отвратительно» до «замечательно». «Фонтанка» также попыталась обратить на лошадей внимание администрации Василеостровского района, но там не рискнули оперативно отреагировать.