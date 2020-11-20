В Петербурге появится ведомство по расселению коммуналок и привлечению инвесторов в центр

Появление нового учреждения зафиксировано пока в проекте правительственного постановления, которое опубликовано 20 ноября. Согласно ему, именно дирекция будет ответственным исполнителем региональной целевой программы реставрации, капитального ремонта и приспособления для современного использования жилищного фонда исторического центра. Помимо одобрения проектов и координации, речь идет о мониторинге многоквартирных домов, которые могут попасть в программу, а также — о привлечении юрлиц для участия в качестве операторов проектов и инвесторов.

Напомним, Закон «О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга» был принят весной. «Фонтанка» много писала о нем еще на стадии разработки. Основная идея авторов — привлечь инвесторов к реконструкции жилья в центре города, в первую очередь коммунальных квартир. Относится это только к тем, кто сам захочет участвовать в программе; отдельно подчеркивается, что расселение должно быть только добровольным. Составлять реестр перспективных квартир чиновники начали еще до одобрения закона. Инвестор будет их расселять, приводить в порядок и реализовывать. При этом он также должен будет отремонтировать общедомовое имущество, воссоздать историческую отделку помещений, выполнить благоустройство.

Закон принимали исходя из того, что в историческом центре более 400 домов — объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии, а 50 — в аварийном. Отремонтировать их за счет средств фонда капремонта невозможно. Противники закона настаивали, что таким образом будет искусственно создан сегмент дорогих квартир.