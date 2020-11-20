БДТ представит «Джульетту» на музыку Сергея Шнурова

24–25 ноября на основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова состоится третья попытка представить зрителям спектакль «Джульетта». Премьера должна была состояться еще весной — но тогда помешали ограничения, связанные с пандемией; показ перенесли на октябрь — но в последний момент снова отменили из-за болезни актера. Остается надеяться, что на этот раз наконец получится.
«Джульетта» — история о том, как театр вторгается в жизнь и вскоре отличить художественную реальность от подлинной оказывается практически невозможно. Спектакль ставит тандем Тийта Ояссо и Эне-Лийсы Семпер. Режиссер Ояссо знаком петербургскому зрителю по лихой театральной провокации «Как объяснить картины мертвому зайцу», объектом которой стала эстонский министр культуры Лайне Янес.
Для дебюта на сцене одного из главных российских театров эстонские постановщики выбрали не менее жизненную историю. Юной выпускнице театрального института (Муся Тотибадзе) предлагают роль мечты — шекспировскую Джульетту. Поначалу все идет гладко: девушка очаровывает буквально всех, а партнеры по сцене и вовсе в нее влюбляются. Но чем глубже актриса погружается в подготовку к премьере, тем меньше понимает: она все еще любит своего молодого человека (Геннадий Блинов) или уже отдает предпочтение исполнителю роли Ромео (Иван Федорук), как действительно к ней относятся в труппе и почему всё так внезапно переменилось — те, кто вчера мило улыбались, сегодня холодны. День за днем грань между вымыслом и правдой стирается и в конце концов становится практически неразличимой.
Музыку к спектаклю написал петербургский музыкант Сергей Шнуров.
(18+)
Наталия Эфендиева