FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Итоги недели с Андреем Константиновым:

президентом Молдавии стала женщина, в Китае нашли преемника Путину, народ сходит с ума от ковида

Итоги недели

fontanka.ru

скачать

Избранная президентом Молдавии Майя Санду рассчитывает на полный вывод российских миротворцев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что умерший после избиения людьми в масках Роман Бондаренко был пьян, а врача, который рассказал журналистам, что в крови погибшего не было алкоголя, задержали. Китайский портал Sohu назвал главу Чечни Рамзана Кадырова возможным преемником Владимира Путина на посту президента России. В Мурино мужчина умер от удара ножом в спину после того, как попросил пассажира маршрутки надеть защитную маску.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний