Итоги недели с Андреем Константиновым:

Итоги недели
fontanka.ru
Избранная президентом Молдавии Майя Санду рассчитывает на полный вывод российских миротворцев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что умерший после избиения людьми в масках Роман Бондаренко был пьян, а врача, который рассказал журналистам, что в крови погибшего не было алкоголя, задержали. Китайский портал Sohu назвал главу Чечни Рамзана Кадырова возможным преемником Владимира Путина на посту президента России. В Мурино мужчина умер от удара ножом в спину после того, как попросил пассажира маршрутки надеть защитную маску.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.