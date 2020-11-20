В Петербурге в 2,5 раза увеличат количество митингующих в гайд-парках

Смольный увеличивает максимальное количество человек, которые имеют права собираться в гайд-парках без согласования властей. Проект документа 20 ноября был представлен на антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, максимальное количество участников мероприятия, которое не требует согласования, увеличивается с 200 до 500 человек. Фактически Смольный приводит нормативный документ в соответствие с изменившимся весной городским законодательством.
Заксобрание Петербурга в марте повысило предельную численность участников акций в гайд-парках, однако вместе с этим сократила их минимальное число вдвое — с восьми до четырех.
Кроме того, депутаты отказались снять запрет на шествия и митинги на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях.