FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В домах и «Ленэкспо». Волонтёры Петербурга за 1,5 месяца помогли 20 тысячам человек

За полтора месяца работы в Петербурге волонтёры #МыВместе помогли 20 879 людям в сложной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба вице-губернатора Александр Бельского, который накануне посетил организацию.

Региональный штаб волонтёров акции #МыВместе 6 октября возобновил работу после летнего перерыва. Волонтёрами стали 852 человека. За полтора месяца поступила 1631 заявка от петербуржцев, нуждающихся в доставке предметов первой необходимости — еды и лекарств. Это в основном пожилые люди, находящиеся на самоизоляции в период распространения коронавируса. Оставить заявку горожане могут по телефону горячей линии 8–800–200–34–11.

Кроме того, волонтёры работают в «красной» зоне временного госпиталя для ветеранов войн в «Ленэкспо» — в общей сложности более 40 добровольцев. Они помогают по уходу за больными, оказывают психологическую поддержку пожилым людям.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний