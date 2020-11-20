В домах и «Ленэкспо». Волонтёры Петербурга за 1,5 месяца помогли 20 тысячам человек

За полтора месяца работы в Петербурге волонтёры #МыВместе помогли 20 879 людям в сложной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба вице-губернатора Александр Бельского, который накануне посетил организацию.

Региональный штаб волонтёров акции #МыВместе 6 октября возобновил работу после летнего перерыва. Волонтёрами стали 852 человека. За полтора месяца поступила 1631 заявка от петербуржцев, нуждающихся в доставке предметов первой необходимости — еды и лекарств. Это в основном пожилые люди, находящиеся на самоизоляции в период распространения коронавируса. Оставить заявку горожане могут по телефону горячей линии 8–800–200–34–11.