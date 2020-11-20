FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Зенит» о матчах без зрителей: Сейчас для всех главное — это здоровье граждан

Футбольный клуб «Зенит» пока не смог однозначно ответить «Фонтанке» на вопрос, будут ли проводиться матчи на «Газпром Арене» со зрителями или без в связи с новыми ограничениями.

«Клуб находится в диалоге с правительством Санкт-Петербурга, сейчас для всех главное — это здоровье граждан, уверены, решение относительно организации матчей на «Газпром Арене» будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — заявили 20 ноября в пресс-службе петербургской команды.

Новые ограничения в Петербурге вступят в силу с 23 ноября. В постановлении помимо прочего говорилось, что будет запрещен «доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков». При этом эти требования «не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — уточнили в Смольном.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VVM1962
С такой игрой зенита, зрители сами не будут ходить на стадион.
aprahka
Все правильно.Здоровье должно быть в приоритете.
Агроном аэродрома
А по полю бегать зачем? Пусть просто покажут запись одного из ранних героических матчей (как давеча хоккейный показывали) и всё.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний