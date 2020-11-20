«Зенит» о матчах без зрителей: Сейчас для всех главное — это здоровье граждан

Футбольный клуб «Зенит» пока не смог однозначно ответить «Фонтанке» на вопрос, будут ли проводиться матчи на «Газпром Арене» со зрителями или без в связи с новыми ограничениями.



«Клуб находится в диалоге с правительством Санкт-Петербурга, сейчас для всех главное — это здоровье граждан, уверены, решение относительно организации матчей на «Газпром Арене» будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — заявили 20 ноября в пресс-службе петербургской команды.

Новые ограничения в Петербурге вступят в силу с 23 ноября. В постановлении помимо прочего говорилось, что будет запрещен «доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков». При этом эти требования «не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — уточнили в Смольном.