В Петербурге 19 ноября торжественно открыли «Дом навсегда». Это проект сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой инвалидностью, который реализует благотворительная организация «Перспективы».

Помогла в открытии проекта, как это ни парадоксально звучит, пандемия. В апреле, когда учреждения, в том числе детские дома-интернаты и психоневрологические интернаты, уже были закрыты из-за коронавируса, общественникам удалось договориться с городскими властями об эвакуации из интернатов 26 детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью на площадки сопровождаемого проживания, чтобы помочь им пережить это непростое время.



Через несколько месяцев ребята вернулись в учреждения, но в организации сделали всё возможное, чтобы оставить хотя бы самых слабых подопечных жить именно дома и навсегда. Ведь за время карантина стало очевидно, что жизнь в домашних условиях — лучшее лекарство для них: в домашней обстановке, под присмотром опытных волонтёров ребята оказались не просто в безопасности, но, возможно, впервые в жизни смогли почувствовать домашний уют и совершенно новую для себя атмосферу.

Чтобы запустить проект, сотрудники «Перспектив» обращались за помощью к горожанам, чтобы собрать необходимые средства на покупку квартир, ремонт, приобретение мебели и пр. В итоге организации при поддержке партнёров удалось приобрести две квартиры в доме с доступной средой.

И вот долгожданное новоселье. В квартирах при круглосуточной поддержке сотрудников «Перспектив» и волонтёров теперь постоянно будут проживать уже бывшие постояльцы казённых учреждений — Влад, Поля, Акшин, Паша, Катя и Соня.



Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы» Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы» Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы» Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы»

На новоселье к ребятам приехали почётные гости. Они вместе перерезали красную ленту, повесили символическую табличку об открытии «Дома навсегда», а также запустили цветные шары с добрыми пожеланиями новым жильцам.



Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своём приветственном слове назвал этот день знаковым и поблагодарил «Перспективы» и всех, кто помог проекту реализоваться. «Сопровождаемое проживание — новая форма, которая очень активно, будем надеяться, станет развиваться и дальше», — сказал он.

Екатерина Таранченко, исполнительный директор «Перспектив», рассказала, что, когда тринадцать лет назад она была у многих из этих ребят волонтёром в детском доме-интернате, и представить не могла, что у них когда-то будет свой дом, своя комната, свои вещи. «Это исполнение нашей перспективской мечты: чтобы перспективы были у каждого».

Приехала на торжество и Нюта Федермессер, учредитель фонда хосписов «Вера», автор проекта «Регион заботы» ОНФ, член попечительского совета «Перспектив». Она поздравила с новосельем ребят, пожелала, чтобы всегда было «уютно, интересно, вкусно, много гостей». Также она высказала слова благодарности жильцам многоквартирного дома, где располагается «Дом навсегда». «Судя по всему, здесь живут какие-то потрясающие люди, которые принимают людей из интернатов, которым чужда стигматизация, которые понимают, что такое гражданское общество, милосердие, благородство. Огромное вам спасибо, потому что вы меняете мир, город значительно больше, чем любые деньги. А еще очень важно сделать так, чтобы те начинания, которые сегодня делаются на благотворительные деньги, завтра подхватывались государством. И я надеюсь, что для тех ребят, которые все-таки вынуждены были вернуться в интернат, квартиры будут найдены на средства вашего замечательного города».

