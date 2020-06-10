«Перспективы» создают новый дом для жителей ПНИ. Петербуржцев просят помочь

Не все эвакуированные на время пандемии петербуржцы вернутся обратно в психоневрологические интернаты. Благотворительная организация «Перспективы» запустила сбор средств на организацию сопровождаемого проживания на постоянной основе.



Как рассказала «Фонтанке» директор по внешним связям «Перспектив» Светлана Мамонова 10 июня, речь идёт о покупке квартир или коттеджа, в которых смогут разместиться бывшие обитатели ПНИ после пандемии коронавируса. Оставить на сопровождаемом проживании планируется минимум семь человек. Для покупки жилья требуется 12 млн рублей. Помочь проекту можно через сайт «Перспектив».

