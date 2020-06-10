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10.06.2020 17:28
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«Перспективы» создают новый дом для жителей ПНИ. Петербуржцев просят помочь

Не все эвакуированные на время пандемии петербуржцы вернутся обратно в психоневрологические интернаты. Благотворительная организация «Перспективы» запустила сбор средств на организацию сопровождаемого проживания на постоянной основе.

Как рассказала «Фонтанке» директор по внешним связям «Перспектив» Светлана Мамонова 10 июня, речь идёт о покупке квартир или коттеджа, в которых смогут разместиться бывшие обитатели ПНИ после пандемии коронавируса. Оставить на сопровождаемом проживании планируется минимум семь человек. Для покупки жилья требуется 12 млн рублей. Помочь проекту можно через сайт «Перспектив».

В начале апреля в ходе проекта «Эвакуация» благотворители вывезли из петербургских интернатов 22 ребенка и 4 взрослых с тяжелой инвалидностью. В домашней обстановке, под присмотром опытных волонтеров ребята оказались не просто в безопасности, но возможно, впервые в жизни смогли почувствовать домашний уют и совершенно новую для себя атмосферу. После окончания строгого карантина им придется вернуться в интернаты.

В Петербурге вспышка коронавируса произошла в ПНИ № 10, где заболели почти 500 человек. Также заболевание выявили ещё в одном крупном интернате в Петергофе.

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