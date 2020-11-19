Лосям нравится вкус соли, которую, в частности, используют в зимний сезон на дорогах, и они обнаружили, что могут получать лакомство, облизывая кузов автомобиля, который, как правило, притормаживает, чтобы избежать столкновения.

Такое поведение животных опасно как для автомобилистов, так и для них самих, поэтому местные власти установили на дорогах предупреждающие электронные табло: «Не давайте лосям лизать вашу машину». По крайней мере, один такой знак установлен на дороге Maligne Lake Road в национальном парке «Джаспер» в заснеженных канадских Скалистых горах.

«Это начиналось как случайная проблема несколько лет назад, но сейчас она слишком распространена... Люди подъезжают слишком близко, и это закрепляет одержимость лосей солью, которую можно заполучить с транспортных средств», — рассказал представитель национального парка местному порталу fitzhugh.ca.

Аналогичную проблему фиксировали и в других парках Канады, а также в США.