Опасный тренд появился среди сохатых в канадской провинции Альберта. Лоси выходят на дорогу и начинают лизать останавливающиеся машины.
Лосям нравится вкус соли, которую, в частности, используют в зимний сезон на дорогах, и они обнаружили, что могут получать лакомство, облизывая кузов автомобиля, который, как правило, притормаживает, чтобы избежать столкновения.
Такое поведение животных опасно как для автомобилистов, так и для них самих, поэтому местные власти установили на дорогах предупреждающие электронные табло: «Не давайте лосям лизать вашу машину». По крайней мере, один такой знак установлен на дороге Maligne Lake Road в национальном парке «Джаспер» в заснеженных канадских Скалистых горах.
Oh hi, moose. We have strict instructions about your snack habits. #jasper #Alberta 🇨🇦 pic.twitter.com/xSNo7YBrXS— Carolyn Campbell (@_CLCampbell) November 15, 2020
«Это начиналось как случайная проблема несколько лет назад, но сейчас она слишком распространена... Люди подъезжают слишком близко, и это закрепляет одержимость лосей солью, которую можно заполучить с транспортных средств», — рассказал представитель национального парка местному порталу fitzhugh.ca.
Аналогичную проблему фиксировали и в других парках Канады, а также в США.