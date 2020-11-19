Спустя год после переезда Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области в новое здание его посетители стали свидетелями первых неполадок. Фотографии в редакцию «Фонтанки» 19 ноября прислала читательница Евгения.



По словам женщины, во время ее визита в дворец правосудия на улице Смольного с потолка на втором этаже текла вода. Однако проблема оказалась не так невелика — с ней неплохо справлялись с помощью ведра.