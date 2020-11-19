Спустя год после переезда Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области в новое здание его посетители стали свидетелями первых неполадок. Фотографии в редакцию «Фонтанки» 19 ноября прислала читательница Евгения.
По словам женщины, во время ее визита в дворец правосудия на улице Смольного с потолка на втором этаже текла вода. Однако проблема оказалась не так невелика — с ней неплохо справлялись с помощью ведра.
В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти корреспонденту «Фонтанки» подтвердили наличие неполадки. «Да, такая проблема действительно есть. О ней проинформированы соответствующие службы, которые должны установить и устранить причину в короткие сроки», — сообщили в пресс-службе.
Дворец правосудия на улице Смольного строился десять лет. Переезд состоялся в августе, а торжественное открытие — в начале октября 2019 года. Однако Фемида оказалась не так доступна, как хотелось бы.