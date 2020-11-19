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Мокрое правосудие. В новом здании Арбитражного суда в Петербурге потекло с потолка

Спустя год после переезда Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области в новое здание его посетители стали свидетелями первых неполадок. Фотографии в редакцию «Фонтанки» 19 ноября прислала читательница Евгения.

По словам женщины, во время ее визита в дворец правосудия на улице Смольного с потолка на втором этаже текла вода. Однако проблема оказалась не так невелика — с ней неплохо справлялись с помощью ведра.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти корреспонденту «Фонтанки» подтвердили наличие неполадки. «Да, такая проблема действительно есть. О ней проинформированы соответствующие службы, которые должны установить и устранить причину в короткие сроки», — сообщили в пресс-службе.

Дворец правосудия на улице Смольного строился десять лет. Переезд состоялся в августе, а торжественное открытие — в начале октября 2019 года. Однако Фемида оказалась не так доступна, как хотелось бы.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

ded morze
...а всё что кроме легко уладить с помощью ведра...
yujinspb2
Ну потекла задвижка немного, приедут и исправят. Там такое часто будет, изнутри знаю.
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