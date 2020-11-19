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«Удержались». Путин констатировал стабильность ненефтегазового дохода в бюджете

Рост ненефтегазовых доходов в России по итогам года останется стабильным, сказал президент РФ.

«Ненефтегазовый доход у нас стабильный. <...> Он, наверное, даже увеличивается. Я думаю, может быть, даже и повыше станет», — заявил 19 ноября Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, стенограмма которой выложена на сайте Кремля.

Собеседник главы государства подтвердил его слова. «Да, совершенно верно, удержались», — констатировал Егоров.

Глава ФНС также рассказал президенту, что в этом году планируется выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета. Это на 10 процентов меньше в сравнении с прошлым годом.

«Если мы говорим о том, чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль», — заметил Егоров.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Отсутствие требуемых мощностей для производства вакцины, надеюсь, откроет глаза на реальное состояние промышленности. А чиновники пусть колются нефтью из иглы, а не вакциной. Ипортозамещение - фикция.
COVID-2036
ноль в ноль они выходят.... встретились два ноля
260657101
Кому верить? Путин или Росстату?
Во вторник вышли данные Росстата О промышленном производстве
в январе-октябре 2020 года
Спад в добыче полезных ископаемых ускорился с сентябрьских 8,8% до 9,4% год к году.
По итогам октября Россия качала на 11,2% меньше нефти, чем год назад.
Год назад нефть была дороже на 15 долларов, добываем на 11% меньше, какой тут стабильный доход и как он может еще и "возможно увеличиваться"??? Кто-нибудь понимает эту арифметику?

Вообще отчет Росстата читать безе слез нельзя, а учитывая что это еще цифры Росстата, то есть такие цифры, то без содрогания его читать невозможно.
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