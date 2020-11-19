«Удержались». Путин констатировал стабильность ненефтегазового дохода в бюджете

Рост ненефтегазовых доходов в России по итогам года останется стабильным, сказал президент РФ.



«Ненефтегазовый доход у нас стабильный. <...> Он, наверное, даже увеличивается. Я думаю, может быть, даже и повыше станет», — заявил 19 ноября Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, стенограмма которой выложена на сайте Кремля.

Собеседник главы государства подтвердил его слова. «Да, совершенно верно, удержались», — констатировал Егоров.

Глава ФНС также рассказал президенту, что в этом году планируется выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета. Это на 10 процентов меньше в сравнении с прошлым годом.