Больной ковидом мужчина отдал свой кислород сыну и умер

В одной из украинских больниц мужчина, больной COVID-19, пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына и умер. О трагедии сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на волонтёра Дану Яровую.

Яровая рассказала в Facebook, что в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для ковидных пациентов, и тяжелобольным дают дышать кислородом всего по 15 минут в день.

«У моего знакомого в районном центре отец и сын попали в больницу. И те же <…> 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот, отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают ещё 15 минут кислорода, или уже нет», — написала Яровая.