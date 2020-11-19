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Больной ковидом мужчина отдал свой кислород сыну и умер

В одной из украинских больниц мужчина, больной COVID-19, пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына и умер. О трагедии сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на волонтёра Дану Яровую.

Яровая рассказала в Facebook, что в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для ковидных пациентов, и тяжелобольным дают дышать кислородом всего по 15 минут в день.

«У моего знакомого в районном центре отец и сын попали в больницу. И те же <…> 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот, отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают ещё 15 минут кислорода, или уже нет», — написала Яровая.

Волонтёр возмущена организацией медицинской системы: «Кто не пережил признаки удушья во время ковида, не поймёт. И я, вроде бы как, спокойно к ним относилась, и у меня был концентратор, но на подкорке всё равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И ещё раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки, и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!!».

С начала пандемии на Украине выявили 535 857 заболевших коронавирусом (из них 10681 за минувшие сутки), выздоровели 241 444 человека, зафиксировано 9603 смерти. В мире число заразившихся COVID-19 перевалило за 56 миллионов.

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Комментарии (22)

Brandora
"сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на волонтёра Дану Я"
А Дана точно объективный источник? Волонтеры обычно эмоциональные неравнодушные люди, их вИдение преломлено через призму личных переживаний и акцентуаций, возможно драматизировано, возможно преувеличено и прочее прочее.
Всё-таки это лишь рассказ какой-то женщины-волонтера, да ещё и ведущей фб.
daisychain
Уже совсем достали со своей ковидной истерикой.
Мозг и прочие органы загибаются от гипоксии в течение тех самых 10-15 минут. Если человек может СУТКИ дышать обычным воздухом, то значит, 15 минут кислорода раз в день ему элементарно не нужны. Если он НЕ может дышать обычным воздухом, то кислород ему нужен постоянно.
DEMOMON
Интересно, по сколько им было лет.
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