Лабрадора, спасению которого в мексиканском штате Табаско умилялся весь мир, приняли на службу во флот. Он тоже станет спасателем.



Как рассказали в секретариате ВМС Мексики, сотрудники которого вытащили еле державшегося пса из воды в затопленном городе 15 ноября, теперь он станет частью большой семьи мексиканского флота. Несмотря на то что видео с кадрами спасения лабрадора посмотрели миллионы человек, хозяин собаки так и не объявился, и теперь псу выбирают новое имя. Предложения ВМС принимает на электронную почту.