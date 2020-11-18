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Спасённого во время наводнения лабрадора приняли на службу в мексиканский флот

Лабрадора, спасению которого в мексиканском штате Табаско умилялся весь мир, приняли на службу во флот. Он тоже станет спасателем.

Как рассказали в секретариате ВМС Мексики, сотрудники которого вытащили еле державшегося пса из воды в затопленном городе 15 ноября, теперь он станет частью большой семьи мексиканского флота. Несмотря на то что видео с кадрами спасения лабрадора посмотрели миллионы человек, хозяин собаки так и не объявился, и теперь псу выбирают новое имя. Предложения ВМС принимает на электронную почту.

Как пишут местные СМИ, спасённый лабрадор демонстрирует большой потенциал и способности, поэтому из него хотят сделать собаку-спасателя.

На юг Мексики, включая штаты Табаско, Чьяпас и Веракрус, обрушились ливни под воздействием двух холодных фронтов и урагана Эта. Наводнение было самым сильным из наблюдавшихся в Табаско за 50 лет. От него пострадали более 300 000 человек.

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