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16.11.2020 14:13
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Миллионы людей умиляются спасению «хорошего мальчика» во время наводнения на юго-востоке Мексики

Спасители собаки на юго-востоке Мексики, где после проливных дождей некоторые районы оказались под водой, стали национальными героями. Трогательное видео спасательной операции на 16 ноября набрало уже более 6 млн просмотров, и это лишь в одном twitter-аккаунте.

Судя по ролику, жизнь псу подарили военно-морские силы Мексики. На кадрах лодка подплывает к собаке, которая стоит на задних лапах, вцепившись передними в оконную решётку. В глазах домашнего питомца читается испуг, однако, когда его затащили в лодку, пёс пришёл в себя и радостно завилял хвостом.

Прославил военных баскетболист Рекс Чэпмэн.

«Прямо сейчас на юго-востоке Мексики происходят сильные наводнения. Эти парни в лодке нашли хорошего мальчика, который замёрз, был напуган и цеплялся за стену. Герои», — написал спортсмен в своём твиттере под видео.

По последним данным, наводнения затронули более 238 тыс. жителей Мексики. Стихия затронула штаты Чьяпас, Табаско и Веракрус.

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Комментарии (2)

pum//ka
Вам здесь плохо.. не мучайтесь - валите уже уже скорее!!! Это не ваша страна.
263913591
Люди еще остались. Зато в рашке: отравить, выкинуть и т.п. хоть отбавляй.
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