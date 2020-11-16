Миллионы людей умиляются спасению «хорошего мальчика» во время наводнения на юго-востоке Мексики
Спасители собаки на юго-востоке Мексики, где после проливных дождей некоторые районы оказались под водой, стали национальными героями. Трогательное видео спасательной операции на 16 ноября набрало уже более 6 млн просмотров, и это лишь в одном twitter-аккаунте.
Судя по ролику, жизнь псу подарили военно-морские силы Мексики. На кадрах лодка подплывает к собаке, которая стоит на задних лапах, вцепившись передними в оконную решётку. В глазах домашнего питомца читается испуг, однако, когда его затащили в лодку, пёс пришёл в себя и радостно завилял хвостом.
Прославил военных баскетболист Рекс Чэпмэн.
«Прямо сейчас на юго-востоке Мексики происходят сильные наводнения. Эти парни в лодке нашли хорошего мальчика, который замёрз, был напуган и цеплялся за стену. Герои», — написал спортсмен в своём твиттере под видео.
По последним данным, наводнения затронули более 238 тыс. жителей Мексики. Стихия затронула штаты Чьяпас, Табаско и Веракрус.