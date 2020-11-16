Спасители собаки на юго-востоке Мексики, где после проливных дождей некоторые районы оказались под водой, стали национальными героями. Трогательное видео спасательной операции на 16 ноября набрало уже более 6 млн просмотров, и это лишь в одном twitter-аккаунте.



Судя по ролику, жизнь псу подарили военно-морские силы Мексики. На кадрах лодка подплывает к собаке, которая стоит на задних лапах, вцепившись передними в оконную решётку. В глазах домашнего питомца читается испуг, однако, когда его затащили в лодку, пёс пришёл в себя и радостно завилял хвостом.

