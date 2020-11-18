Быть ингерманландцем стало накладно. Госдума ввела штрафы для тех, кто не любит родину целиком

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о наказании за призывы к отчуждению территорий России. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента 18 ноября.



В сообщении говорится, что если правонарушение совершается впервые, то виновный будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как было до этого.

При этом штрафы за такое правонарушение увеличились.

Для граждан неосторожное слово будет стоить от 30 до 60 тыс. рублей. Должностные лица поплатятся суммами от 60 до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 тыс. рублей.