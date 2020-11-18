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Быть ингерманландцем стало накладно. Госдума ввела штрафы для тех, кто не любит родину целиком

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о наказании за призывы к отчуждению территорий России. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента 18 ноября.

В сообщении говорится, что если правонарушение совершается впервые, то виновный будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как было до этого.

При этом штрафы за такое правонарушение увеличились.

Для граждан неосторожное слово будет стоить от 30 до 60 тыс. рублей. Должностные лица поплатятся суммами от 60 до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 тыс. рублей.

«Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан — от 70 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей», — сообщает Госдума.

При этом дела по таким правонарушениям будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением в районных судах.

Повторные нарушения уже приведут к уголовной ответственности.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

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Комментарии (7)

Antivse
Все правильно, меньше слов...
terry18
отчуждение территорий это до того, как Путин территории России другим странам отдал, или после?
doorbal_
Это называется - политические гонения! Люди имеют право на самоопределение!
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