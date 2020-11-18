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Спортивный директор «Зенита» Рибалта может уйти в «Рому»

Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересован в приглашении спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. Как написал журналист Николо Скира в твиттере в среду, 18 ноября, 40-летний специалист — один из лидеров в шорт-листе кандидатов.

Спортивный директор «Роме» понадобился после увольнения Джанлуки Петракки в июне 2020 года. Также на эту должность претендует спортивный директор английского «Лидс Юнайтед» Виктор Орту.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Начинал свою карьеру Рибалта в «Ювентусе», где проработал с 2012 по 2017 год. За это время он пригласил в туринский клуб Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиру, Поля Погба, Альваро Морату, Алекса Сандро, Пауло Дибалу и других игроков. В 2017-м Рибалта возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед».

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