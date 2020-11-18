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Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали вакцину «Спутник V». О Дурове не сообщается

Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент Telegram стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса.

«Вакцину я сделал как волонтер. И считаю, что разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственным недалеким людям, которых, к сожалению, большинство», — рассказал 18 ноября вице-президент Telegram Илья Перекопский в комментарии РБК.

По его словам, вакцинация проходила в государственной клинике, поэтому за прививку он не платил. Он отметил, что после вакцины у него выработались «в большом объеме» антитела к вирусу. Перекопский не рассказал, сделал ли прививку Павел Дуров.

Генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов поделился, что сразу записался в волонтеры после успешных испытаний «Спутника V». «И я ни разу не пожалел. В результате вакцинации у меня выработалось достаточное количество антител для того, чтобы максимально снизить риск заболевания», — отметил руководитель соцсети. Рогозов также сообщил, что у него не было «ни температуры, ни какого-либо другого недомогания».

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (7)

GermanIvanov
Отлично! Пусть теперь сходят под камерами в красную зону ленэкспо и пожмут руки лежашим там больным. Ведь у них выработаны антитела и им бояться нечего! Или таки есть чего?
Александр Смуров
>Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали вакцину «Спутник V».
Они топ-менеджеры и подопытные, а не испытатели.
Савва Морозов
надоели они все врать, что, якобы, волонтёры - банальный страх. нормальное чувство, когда рационально понятно, что от данной вакцины хуже не будет.
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