Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали вакцину «Спутник V». О Дурове не сообщается

Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент Telegram стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса.



«Вакцину я сделал как волонтер. И считаю, что разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственным недалеким людям, которых, к сожалению, большинство», — рассказал 18 ноября вице-президент Telegram Илья Перекопский в комментарии РБК.

По его словам, вакцинация проходила в государственной клинике, поэтому за прививку он не платил. Он отметил, что после вакцины у него выработались «в большом объеме» антитела к вирусу. Перекопский не рассказал, сделал ли прививку Павел Дуров.