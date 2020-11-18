Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали вакцину «Спутник V». О Дурове не сообщается

Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент Telegram стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса.
«Вакцину я сделал как волонтер. И считаю, что разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственным недалеким людям, которых, к сожалению, большинство», — рассказал 18 ноября вице-президент Telegram Илья Перекопский в комментарии РБК.
По его словам, вакцинация проходила в государственной клинике, поэтому за прививку он не платил. Он отметил, что после вакцины у него выработались «в большом объеме» антитела к вирусу. Перекопский не рассказал, сделал ли прививку Павел Дуров.
Генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов поделился, что сразу записался в волонтеры после успешных испытаний «Спутника V». «И я ни разу не пожалел. В результате вакцинации у меня выработалось достаточное количество антител для того, чтобы максимально снизить риск заболевания», — отметил руководитель соцсети. Рогозов также сообщил, что у него не было «ни температуры, ни какого-либо другого недомогания».
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.