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Скорость электросамокатов предлагают ограничить, кое-где запрещать проезд, а за нарушения штрафовать

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час, для них появятся новые дорожные знаки, а за нарушения ПДД на них собираются штрафовать. Проект изменений в ПДД для пользователей средств индивидуальной мобильности подготовлен МВД и Минтрансом РФ.

Как сообщает 18 ноября РИА Новости, по словам замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, в документе «предлагается зарегулировать скоростные режимы» для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Замначальника Гоставтоинспекции Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов, на безопасных участках ограничений не будет.

Движение СИМ предполагается регулировать с помощью новых дорожных знаков. Например, в проекте предусмотрен знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Специальные таблички 8.27 и 8.28 будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.

К существующим сейчас четырём категориям участников дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир, велосипедист) предлагается добавить пятую — «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности». При этом, подчеркнул Луговенко, пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов. «Лицо, использующее СИМ — это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода», — пояснил он.

Проект изменений в ПДД предусматривает штрафы для пользователей электросамокатов. «Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения», — отметил Луговенко.

Как пояснил Шеюхин, Минтранс и МВД ещё 27 июля подписали таблицу разногласий по проекту изменений в ПДД. Большая часть уже разрешена. Основной вопрос: что считать СИМ? По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к ним не только электрические, но и те, что приводятся в движение с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты).

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Комментарии (8)

zoera
Давно пора. И мускульный привод тоже к СИМ отнести обязательно. А то летит чудо на роликах 25 км/ч, влетает в бок выезжающему из под арки ТС, водитель в итоге виноват, пешехода сбил! Понятно, что штрафовать этих "пешеходов" будут примерно так же, как и собачатников, но хоть в ГИБДД с ними проще общаться будет после ДТП.
snusmumreak
Зачем такие сложности, и почему только двадцать километров в час? Всё должно быть проще: наземное транспортное средство, вне проезжей части, спортивных и промышленных объектов - скорость не более 5км/ч. Включая велики в парках и автомобили во дворах. А то порядки как пол века назад - когда всего этого почти не было.
260657101
Самокатчики и велосипедисты реально создают угрозу жизни пешеходам, в первую очередь детям дошкольного возраста. Однозначно все что не приводится мускульной силой, на проезжую часть, велосипедисты и самокатчики от 14 лет, включая доставщиков тоже на проезжую часть и согласно ПДД катайтесь на здоровье, Тротуары , дорожки парков для пешеходов и детей на средствах с мускульным движителем.
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