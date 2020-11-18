Скорость электросамокатов предлагают ограничить, кое-где запрещать проезд, а за нарушения штрафовать

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час, для них появятся новые дорожные знаки, а за нарушения ПДД на них собираются штрафовать. Проект изменений в ПДД для пользователей средств индивидуальной мобильности подготовлен МВД и Минтрансом РФ. Как сообщает 18 ноября РИА Новости, по словам замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, в документе «предлагается зарегулировать скоростные режимы» для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Замначальника Гоставтоинспекции Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов, на безопасных участках ограничений не будет.

Движение СИМ предполагается регулировать с помощью новых дорожных знаков. Например, в проекте предусмотрен знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Специальные таблички 8.27 и 8.28 будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ. К существующим сейчас четырём категориям участников дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир, велосипедист) предлагается добавить пятую — «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности». При этом, подчеркнул Луговенко, пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов. «Лицо, использующее СИМ — это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода», — пояснил он. Проект изменений в ПДД предусматривает штрафы для пользователей электросамокатов. «Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения», — отметил Луговенко.