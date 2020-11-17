Певец Валерий Меладзе посетил «красную зону» московского инфекционного центра «Воронцовское», чтобы своими глазами увидеть лечение пациентов с коронавирусами. Результатами визита артист поделился в своем аккаунте в Instagram 17 ноября.
Меладзе сказал, что попросил разрешение приезжать в ковидные отделения, чтобы поддержать морально врачей и дать положительные эмоции пациентам, которые борются с вирусом.
«Сегодня я побывал в Московском центре инфекционных болезней «Вороновское». Сколько я сегодня увидел мужественных людей с добрыми глазами и верой в победу человека над болезнью. Когда ты сам надеваешь защитный костюм и идёшь в красную зону, как-то сразу всё встаёт на свои места. Люди в белых костюмах и очках похожи друг на друга как две капли воды. Меня не узнавали, пока врачи не представляли меня. Узнав, все улыбались. Я рад, что вызвал положительные эмоции у пациентов и врачей! Желаю всем здоровья», — написал Меладзе в комментарии к видео.
Главный врач «Вороновского» Сергей Переходов поблагодарил певца за визит.
«Любой практикующий врач вам скажет, что позитивные эмоции помогают в борьбе с болезнью. Когда к нам поступило предложение от Валерия Меладзе посетить наш инфекционный центр, мы ни секунды не сомневались. Для пациентов и врачей этот визит — это дополнительный стимул, яркое событие. Сегодня вокруг хватает ковид-диссидентов, тех, кто сознательно игнорирует меры предосторожности. А у Валерия Меладзе довольно большая армия поклонников, и неплохо будет, если он поделится со своими фанатами частью пережитых эмоций. В любом случае, все это работает на общую благую цель — победа над коронавирусом», — цитирует главврача пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.