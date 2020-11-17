Полтора килограмма золотых украшений пытались вывезти из Петербурга три гражданина Китая. Ювелирку у них изъяли в аэропорту.
Как сообщает Пулковская таможня, колье, серьги, браслеты, кольца и подвески нашли в ручной клади пассажиров рейса Петербург — Шеньжень. Всего жители Поднебесной, как ни в чём не бывало, пытались провезти 293 единицы украшений из драгоценных металлов и популярного у китайцев янтаря.
Поскольку найденное не относится к товарам для личного пользования, при вывозе его нужна была декларация. О документе граждане КНР не позаботились, и после проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовных или административных дел.