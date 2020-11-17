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В Пулково задержали троих китайцев с 1,5 кг драгоценностей

Полтора килограмма золотых украшений пытались вывезти из Петербурга три гражданина Китая. Ювелирку у них изъяли в аэропорту.

Как сообщает Пулковская таможня, колье, серьги, браслеты, кольца и подвески нашли в ручной клади пассажиров рейса Петербург — Шеньжень. Всего жители Поднебесной, как ни в чём не бывало, пытались провезти 293 единицы украшений из драгоценных металлов и популярного у китайцев янтаря.

Фото: Отдел по связям с общественностью СЗТУ
Фото: Отдел по связям с общественностью СЗТУ
Фото: Отдел по связям с общественностью СЗТУ

Поскольку найденное не относится к товарам для личного пользования, при вывозе его нужна была декларация. О документе граждане КНР не позаботились, и после проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовных или административных дел.

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