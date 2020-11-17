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Пациенты подают иски к виновной в заражении 155 человек Покровской больнице

Лежавшие в Покровской больнице петербуржцы начали обращаться в суды с исками о возмещении причиненного здоровью ущерба. Компенсационные требования стали возможны после признания стационара виновным в массовом заражении персонала и пациентов.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 17 ноября в горсуде рассматривалась жалоба Покровской больницы на решение Василеостровского райсуда, оштрафовавшего стационар на 120 тысяч рублей за неконтролируемое распространение COVID-19.

«Решение оставлено без изменений», — уточнили в пресс-службе.

Санэпидрасследование Роспотребнадзора показало, что из-за несоблюдения Покровской больницей мер безопасности заразились 155 человек — медработники и пациенты.

По данным «Фонтанки», Василеостровский районный суд зарегистрировал и назначил к рассмотрению два иска к Покровской больнице о компенсации морального вреда в связи с причинением ущерба жизни и здоровью. Заседания назначены на конец ноября и декабрь. Соответчиками заявлены комздрав, Роспотребнадзор и поликлиника № 38. В принятии еще одного иска суд отказал по процессуальным причинам.

В Покровской больнице весной зафиксирована вспышка COVID-19. Персонал жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и отсутствие санпропускников. Главврач Марина Бахолдина заявляла, что в ее стационаре проблем нет. В июне она получила звание Героя Труда от Владимира Путина.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

gencon
Главврач может стать героем и сесть в тюрьму, обозначив реальные проблемы медицины, но россияне узнают, что главный ответчик по их искам сидит в кремле. Чем больница отличается от МВД в России?) ни чем
262082111
Я лежал в этой больнице в августе. Поступил с 25% поражением легких, а выписан с 40%, выжил не благодаря, а вопреки стараниям этой больницы. Надеюсь, что суд примет решение о лишении ее главврача звания Герой капиталистического труда.
VF812
Дай бог судьям мужества и гражданской позиции, чтобы наконец наказать эту дрянь. Кстати, что-то я не видела вручения Гертруде наград? Там же речь говорят, интересно, что ж она сказала, сердешная? как она билась с короновирусом?
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