Пациенты подают иски к виновной в заражении 155 человек Покровской больнице

Лежавшие в Покровской больнице петербуржцы начали обращаться в суды с исками о возмещении причиненного здоровью ущерба. Компенсационные требования стали возможны после признания стационара виновным в массовом заражении персонала и пациентов.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 17 ноября в горсуде рассматривалась жалоба Покровской больницы на решение Василеостровского райсуда, оштрафовавшего стационар на 120 тысяч рублей за неконтролируемое распространение COVID-19.
«Решение оставлено без изменений», — уточнили в пресс-службе.
Санэпидрасследование Роспотребнадзора показало, что из-за несоблюдения Покровской больницей мер безопасности заразились 155 человек — медработники и пациенты.
По данным «Фонтанки», Василеостровский районный суд зарегистрировал и назначил к рассмотрению два иска к Покровской больнице о компенсации морального вреда в связи с причинением ущерба жизни и здоровью. Заседания назначены на конец ноября и декабрь. Соответчиками заявлены комздрав, Роспотребнадзор и поликлиника
В Покровской больнице весной зафиксирована вспышка COVID-19. Персонал жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и отсутствие санпропускников. Главврач Марина Бахолдина заявляла, что в ее стационаре проблем нет. В июне она получила звание Героя Труда от Владимира Путина.