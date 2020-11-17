Выходец из «Россетей» станет «энергетическим» советником Беглова. Следующий шаг нетрудно предугадать

Сергей Дрегваль в ближайшее время станет советником губернатора Петербурга по вопросам энергетики. Точно так же к должности вице-губернатора двигался Максим Шаскольский.

По данным «Фонтанки», назначение может состояться в ближайшие дни. Накануне Дрегваль покинул должность гендиректора «Россети Урал», которую занимал с 2014 года. До этого он много лет работал в энергетической отрасли. Начинал электрослесарем на Джанкойском машиностроительном заводе, работал и электромонтером. В 2001 году стал главным энергетиком ООО «НВП-Нефтеремсервис» в Нижневартовске, затем руководил службой энергосбыта ООО «Энергонефть» в Томске. В 2007–2013 годах занимал руководящие должности в Томской энергосбытовой компании и ОАО «Алтайэнергосбыт». В 2013–2014 годах был гендиректором «Оборонэнергосбыта». В 2014-м возглавил ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал»).