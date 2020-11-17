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Выходец из «Россетей» станет «энергетическим» советником Беглова. Следующий шаг нетрудно предугадать

Сергей Дрегваль в ближайшее время станет советником губернатора Петербурга по вопросам энергетики. Точно так же к должности вице-губернатора двигался Максим Шаскольский.

По данным «Фонтанки», назначение может состояться в ближайшие дни. Накануне Дрегваль покинул должность гендиректора «Россети Урал», которую занимал с 2014 года. До этого он много лет работал в энергетической отрасли. Начинал электрослесарем на Джанкойском машиностроительном заводе, работал и электромонтером. В 2001 году стал главным энергетиком ООО «НВП-Нефтеремсервис» в Нижневартовске, затем руководил службой энергосбыта ООО «Энергонефть» в Томске. В 2007–2013 годах занимал руководящие должности в Томской энергосбытовой компании и ОАО «Алтайэнергосбыт». В 2013–2014 годах был гендиректором «Оборонэнергосбыта». В 2014-м возглавил ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал»).

Следующим логичным назначением с учетом профессионального бэкграунда может стать должность вице-губернатора Петербурга. Напомним, Максим Шаскольский, который недавно покинул ее, чтобы возглавить Федеральную антимонопольную службу, тоже успел сначала побывать «энергетическим» советником Александра Беглова в январе 2019 года.

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Комментарии (1)

Alex001
Да, следующий шаг предугадать нетрудно. Опять ценничек выстрелит вверх. Впрочем, ничего совсем плохого в этом нет.
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