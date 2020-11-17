Петербуржца задержали за оскорбительный комментарий в адрес прокурора, пытавшегося лишить пенсионерок права на землю в Шиесе

Предприниматель из Петербурга задержан у своего дома на Литейном проспекте за оскорбительный комментарий в адрес прокурора Ленского района Архангельской области Дмитрия Ивойлова. В СМИ он известен тем, что в 2019 году пытался лишить двух пенсионерок права на владение участками земли в районе станции Шиес.
Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, у дома 61 на Литейном проспекте оперативники главка задержали 41-летнего местного жителя, который с февраля числится в федеральном розыске по делу об оскорблении представителя власти. Объектом колкостей в соцсетях стал прокурор Ленского района Архангельской области Дмитрий Ивойлов. Мера пресечения петербуржцу не избиралась, от собственного дома его доставили в 78 отдел полиции для передачи инициатору розыска.
Что именно писал житель Северной столицы о прокуроре, неизвестно. Комментарии были оставлены в Сети с мая по июнь 2019 года.
По данным СПАРК, задержанный владеет небольшой фирмой, занимающейся отделкой помещений. За 2019 год сведения о прибыли отсутствуют. В нулевых петербуржец работал в финансово-экономическом отделе тыла полицейского главка.
Дмитрий Ивойлов в СМИ стал известен после судебных попыток лишить права на владение землёй на станции Шиес двух пенсионерок из Коми. Он подал иск к администрации Урдомы в попытках доказать, что акты о правах на участки в 1992 году Нина Оверчук и Светлана Пузанова получили незаконно, бумаги оформлялись неверно. Суд в итоге иск отклонил.