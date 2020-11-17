Петербуржца задержали за оскорбительный комментарий в адрес прокурора, пытавшегося лишить пенсионерок права на землю в Шиесе

Предприниматель из Петербурга задержан у своего дома на Литейном проспекте за оскорбительный комментарий в адрес прокурора Ленского района Архангельской области Дмитрия Ивойлова. В СМИ он известен тем, что в 2019 году пытался лишить двух пенсионерок права на владение участками земли в районе станции Шиес.



Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, у дома 61 на Литейном проспекте оперативники главка задержали 41-летнего местного жителя, который с февраля числится в федеральном розыске по делу об оскорблении представителя власти. Объектом колкостей в соцсетях стал прокурор Ленского района Архангельской области Дмитрий Ивойлов. Мера пресечения петербуржцу не избиралась, от собственного дома его доставили в 78 отдел полиции для передачи инициатору розыска.

