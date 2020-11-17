Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Астронавт NASA Кейт Рубинс на МКС открыла люк американского модуля для перехода экипажа с прибывшего корабля. На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) ведётся прямая трансляция.

Стыковка в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС произошла в 23:01 16 ноября по времени восточного побережья, то есть в 7:01 17 ноября мск, с отсрочкой примерно в шесть минут. Отсрочка потребовалась для того, чтобы на расстоянии 20 метров от станции дождаться рассвета и отчётливо видеть орбитальный комплекс.

Экипаж миссии Crew-1 — это астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Трое уже были в космосе: Ногути дважды. Хопкинс и Уокер — по одному разу. На борту МКС их встречают россияне Сергей Рыжиков (командир МКС-64), Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути будут работать на МКС полгода.

Это первый рабочий пилотируемый полет Crew Dragon после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.