Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», Литейный проспект рядом с Мариинской больницей не поделили по меньшей мере четыре автомобиля. В комментариях уточняют, что машин было пять, при этом такси вынесло на припаркованную «Хёндэ».



«Пострадала пассажирка такси, минут 15 лежала до прибытия кареты», — пишет один из очевидцев.



По предварительной информации «Фонтанки», женщина обошлась без серьёзных травм.



Судя по «Яндекс.Картам», авария произошла около одиннадцати часов вечера, а примерно в пятидесяти метрах за полтора часа до этого — ещё одно ДТП. «Перед Жуковского в сторону Невского. Трамвай, автовоз и седан какой-то. Объезд по встречке», — предупреждают водители.

