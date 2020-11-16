FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 23:59
0
Печать

На Литейном в одном месте — два ДТП. В одном пострадала пассажирка такси

Две аварии с разницей в пятьдесят метров произошли на Литейном проспекте в центре Петербурга вечером 16 ноября. Без пострадавших не обошлось.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», Литейный проспект рядом с Мариинской больницей не поделили по меньшей мере четыре автомобиля. В комментариях уточняют, что машин было пять, при этом такси вынесло на припаркованную «Хёндэ».

«Пострадала пассажирка такси, минут 15 лежала до прибытия кареты», — пишет один из очевидцев.

По предварительной информации «Фонтанки», женщина обошлась без серьёзных травм.

Судя по «Яндекс.Картам», авария произошла около одиннадцати часов вечера, а примерно в пятидесяти метрах за полтора часа до этого — ещё одно ДТП. «Перед Жуковского в сторону Невского. Трамвай, автовоз и седан какой-то. Объезд по встречке», — предупреждают водители.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний