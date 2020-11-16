«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Путин рассказал о сокращении наркотрафика из-за коронавируса
Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — заявил 16 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал RT.
По его словам, это связано с тем, что из-за коронавируса границы многих стран оказались закрыты. Президент при этом призвал готовиться к открытию границ и борьбе с восстановлением наркотрафика.
Путин считает, что ситуация с запрещенными веществами остается «сложной» и носит «латентный характер». Глава государства также отметил, что «важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым».