FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 14:22
6
Печать

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Путин рассказал о сокращении наркотрафика из-за коронавируса

Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — заявил 16 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал RT.

По его словам, это связано с тем, что из-за коронавируса границы многих стран оказались закрыты. Президент при этом призвал готовиться к открытию границ и борьбе с восстановлением наркотрафика.

Путин считает, что ситуация с запрещенными веществами остается «сложной» и носит «латентный характер». Глава государства также отметил, что «важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

260818321
чего только вовик не несет. Сирию раз пять освобождал, Армению вот спасал, спасал, а оказалось НАТО в лице Турции вводит войска в Карабах. Он не вменяем.
260551481
Из отчета Госнаркосбыта?
Yelda
Сократился не наркотрафик, а борьба с ним. Половина города кладёт закладки, а вторая половина поднимает их. Это видят все, но менты ничего не делают. Достаточно 10 минут покататься по невскому району, чтобы задержать кладмена,нт почему-то никому это не надо!?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний