«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Путин рассказал о сокращении наркотрафика из-за коронавируса

Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть.



«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — заявил 16 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал RT.

По его словам, это связано с тем, что из-за коронавируса границы многих стран оказались закрыты. Президент при этом призвал готовиться к открытию границ и борьбе с восстановлением наркотрафика.