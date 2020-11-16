Водителей пассажирских автобусов в России обяжут использовать средства против сна за рулем
Водителей пассажирских автобусов в России с 2021 года обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Разработкой национального стандарта занимается Минтранс, пишут 16 ноября «Ведомости».
По данным издания, устройство будет представлять из себя специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости. — Прим. ред.). Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Третьим будет софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. Прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.
«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, — сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. — При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией».
Как пояснили «Ведомостям» в Минпромторге РФ, разработка нового стандарта находится в завершающей фазе. В ведомстве добавили, что не позднее первого квартала 2021 года запланировано определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации.