Водителей пассажирских автобусов в России обяжут использовать средства против сна за рулем

По данным издания, устройство будет представлять из себя специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости. — Прим. ред.) . Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Третьим будет софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. Прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Водителей пассажирских автобусов в России с 2021 года обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Разработкой национального стандарта занимается Минтранс, пишут 16 ноября «Ведомости» .

«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, — сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. — При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией».

Как пояснили «Ведомостям» в Минпромторге РФ, разработка нового стандарта находится в завершающей фазе. В ведомстве добавили, что не позднее первого квартала 2021 года запланировано определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации.