«Рыбный» чиновник, медсестра и сварщик лишились машин. Одному её вернули — после ДТП
Среди последних жертв угонщиков в Петербурге и пригородах — «рыбный» чиновник, медсестра и сварщик. Одному из них повезло найти машину. Злоумышленник без труда увёл её, а потом пришёл с повинной.
Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера поздно вечером в полицию обратился 39-летний начальник одного из отделов Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он только что обнаружил пропажу своего «Хёндэ Санта Фе», припаркованного днём на Гжатской улице. Машина 2018 года, ущерб заявитель оценил в 1,77 миллиона рублей, каско есть. Просмотрев записи камеры наружного видеонаблюдения, полицейские заметили момент угона: в 20:42 в машину сел неизвестный и уехал.
25-летняя медсестра Детской городской больницы
Петербуржец, работающий сварщиком в компании по производству мусорных контейнеров, обратился в полицию в воскресенье вечером. По его словам, в период с пятницы по воскресенье кто-то похитил его «Газель» со складской территории в посёлке Романовка Всеволожского района. Автомобиль 2005 года выпуска заявитель оценил в 200 тысяч рублей. Сотрудники ДПС нашли «Газель» неподалёку, на территории бывшей воинской части, — после ДТП. А ночью 16 ноября повинную подписал злоумышленник. Этот 31-летний мужчина живёт в бытовке на территории бывшей воинской части. Ночью 15 ноября он путем свободного доступа завладел ключами от «Газели» и поехал на ней по личным делам. Далеко уехать не получилось.
По всем трём случаям в полиции возбудили уголовные дела.