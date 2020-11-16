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16.11.2020 10:15
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«Рыбный» чиновник, медсестра и сварщик лишились машин. Одному её вернули — после ДТП

Среди последних жертв угонщиков в Петербурге и пригородах — «рыбный» чиновник, медсестра и сварщик. Одному из них повезло найти машину. Злоумышленник без труда увёл её, а потом пришёл с повинной.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера поздно вечером в полицию обратился 39-летний начальник одного из отделов Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он только что обнаружил пропажу своего «Хёндэ Санта Фе», припаркованного днём на Гжатской улице. Машина 2018 года, ущерб заявитель оценил в 1,77 миллиона рублей, каско есть. Просмотрев записи камеры наружного видеонаблюдения, полицейские заметили момент угона: в 20:42 в машину сел неизвестный и уехал.

25-летняя медсестра Детской городской больницы № 5 имени Филатова лишилась своей «КИА Рио» 2018 года выпуска. Машину угнали из Мурино, где живёт женщина, в выходные: последний раз хозяйка видела её в субботний полдень, а обнаружила пропажу в воскресенье днём. Ущерб она оценила в 1,1 миллиона рублей, страховка каско есть.

Петербуржец, работающий сварщиком в компании по производству мусорных контейнеров, обратился в полицию в воскресенье вечером. По его словам, в период с пятницы по воскресенье кто-то похитил его «Газель» со складской территории в посёлке Романовка Всеволожского района. Автомобиль 2005 года выпуска заявитель оценил в 200 тысяч рублей. Сотрудники ДПС нашли «Газель» неподалёку, на территории бывшей воинской части, — после ДТП. А ночью 16 ноября повинную подписал злоумышленник. Этот 31-летний мужчина живёт в бытовке на территории бывшей воинской части. Ночью 15 ноября он путем свободного доступа завладел ключами от «Газели» и поехал на ней по личным делам. Далеко уехать не получилось.

По всем трём случаям в полиции возбудили уголовные дела.

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