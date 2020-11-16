«Рыбный» чиновник, медсестра и сварщик лишились машин. Одному её вернули — после ДТП

Среди последних жертв угонщиков в Петербурге и пригородах — «рыбный» чиновник, медсестра и сварщик. Одному из них повезло найти машину. Злоумышленник без труда увёл её, а потом пришёл с повинной.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера поздно вечером в полицию обратился 39-летний начальник одного из отделов Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он только что обнаружил пропажу своего «Хёндэ Санта Фе», припаркованного днём на Гжатской улице. Машина 2018 года, ущерб заявитель оценил в 1,77 миллиона рублей, каско есть. Просмотрев записи камеры наружного видеонаблюдения, полицейские заметили момент угона: в 20:42 в машину сел неизвестный и уехал.

