Бурятия первой из российских регионов ввела повторный локдаун. Закрыты торговые центры, рестораны и салоны красоты

«По 30 ноября включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов... приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров", - говорится в сообщении на сайте правительства 16 ноября.

Бурятия стала первым российским регионом, которая вводит частичный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. В республике на две недели закрывают торговые центры, предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты.

Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Ранее власти потребовали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку.



Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что ограничения продлевать не планируют.



«Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения... Прошу всех жителей, особенно молодежь, в эти две недели максимально оставаться дома, не выходить, не общаться, снизить все возможные контакты», - сказал Цыденов.

С начала эпидемии в Бурятии выявили 14838 случаев коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 235 новых заболевших.

