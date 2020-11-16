Очевидцы: Пассажиру стало плохо в электричке на Петербург. Движение до Балтийского вокзала встало на час

Пассажиру стало плохо в электричке «Калище-Балтийский вокзал» рано утром 15 ноября. Спасти человека не удалось.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, ЧП произошло около 6 утра. Из-за плохого самочувствия пассажира во втором вагоне состав остановился в 6.30 на станции «Новый Петергоф». Вызвали скорую. Однако прибывшим на место врачам спасти его не удалось.



«В 7.15 машинист сообщил, что ждут полицию, так как пассажир скончался», — сообщает читатель.



По его словам, тело человека вынесли на платформу, и электричка в 7.40 поехала дальше.

