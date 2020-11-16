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16.11.2020 08:11
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Очевидцы: Пассажиру стало плохо в электричке на Петербург. Движение до Балтийского вокзала встало на час

Пассажиру стало плохо в электричке «Калище-Балтийский вокзал» рано утром 15 ноября. Спасти человека не удалось.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, ЧП произошло около 6 утра. Из-за плохого самочувствия пассажира во втором вагоне состав остановился в 6.30 на станции «Новый Петергоф». Вызвали скорую. Однако прибывшим на место врачам спасти его не удалось.

«В 7.15 машинист сообщил, что ждут полицию, так как пассажир скончался», — сообщает читатель.

По его словам, тело человека вынесли на платформу, и электричка в 7.40 поехала дальше.

Как сообщает сообщество «Мегаполис», из-за экстренной остановки 5 электричек до Санкт-Петербурга опаздывают больше чем на час.

В пресс-службе транспортной полиции «Фонтанке» рассказали, что проводят проверку по информации о смерти пассажира в электричке.

В ОЖД на запрос «Фонтанки» на момент публикации не ответили.

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Комментарии (2)

yujinspb2
Скорая у нас такая скорая, к жене ехала всего два часа, и это в городе.
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