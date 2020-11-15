На акции памяти Бондаренко в Минске задерживают протестующих. Для разгона оппозиции применили слезоточивый газ
В Белоруссии снова начались задержания представителей оппозиции. Там проходят акции в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко.
Как сообщает портал Tut.by, в Минске для разгона протестующих применили слезоточивый газ, раздаются звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат. Ранее в столице произошли задержания у станции метро «Пушкинская». Правоохранители мешают оппозиции подойти к «народному мемориалу», созданному на месте гибели минчанина Александра Тарайковского. Жители заметили технику с колючей проволокой, водометы и автозаки. Протестующих задерживают и в других городах.
Шествие, запланированное на 15 ноября, должно было пройти в районе «Пушкинской» и на своем пути затронуть улицу, на которой 11 ноября завязалась перепалка между людьми в гражданской одежде и Романом Бондаренко. Он скончался от полученных травм.
Это уже не первая акция, посвященная Бондаренко, — 13 ноября силовики разогнали в Минске «цепь памяти».
МВД Белоруссии настаивает, что причиной травм Бондаренко стал бытовой конфликт, а СК республики сообщил, что в крови у мужчины диагностирована «алкогольная интоксикация». ЕС уже заявил о возможности новых санкций против Белоруссии из-за гибели Бондаренко.