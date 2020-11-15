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15.11.2020 13:34
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На акции памяти Бондаренко в Минске задерживают протестующих. Для разгона оппозиции применили слезоточивый газ

В Белоруссии снова начались задержания представителей оппозиции. Там проходят акции в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко.

TUT.BY

Как сообщает портал Tut.by, в Минске для разгона протестующих применили слезоточивый газ, раздаются звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат. Ранее в столице произошли задержания у станции метро «Пушкинская». Правоохранители мешают оппозиции подойти к «народному мемориалу», созданному на месте гибели минчанина Александра Тарайковского. Жители заметили технику с колючей проволокой, водометы и автозаки. Протестующих задерживают и в других городах.

Шествие, запланированное на 15 ноября, должно было пройти в районе «Пушкинской» и на своем пути затронуть улицу, на которой 11 ноября завязалась перепалка между людьми в гражданской одежде и Романом Бондаренко. Он скончался от полученных травм.

Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

Это уже не первая акция, посвященная Бондаренко, — 13 ноября силовики разогнали в Минске «цепь памяти».

МВД Белоруссии настаивает, что причиной травм Бондаренко стал бытовой конфликт, а СК республики сообщил, что в крови у мужчины диагностирована «алкогольная интоксикация». ЕС уже заявил о возможности новых санкций против Белоруссии из-за гибели Бондаренко.

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Комментарии (4)

MAGDANOZA
Клещ вцепился во власть.
Nationalverrater_2
Колхозгестаповцы потом будут скулить и ныть. Делать - то , дармоеды, ничо не умеют - только ботанов безответно лупить, скрывши рожи масками
Валера Корд
Батька лукаш замгаров как тараканов газом травит. Жестоко...
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