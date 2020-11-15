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15.11.2020 10:10
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Погода как повод выйти на улицу. В воскресенье в Петербурге тепло и сухо

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Погода не огорчит петербуржцев в воскресный день. В городе будет тепло и относительно сухо.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 15 ноября синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться гребнем антициклона, вытянувшегося с юго-востока. Он сохранит облачную с прояснениями погоду с минимальной вероятностью дождей.

Температура воздуха в городе составит от нуля до плюс двух градусов, порывы юго-восточного ветра будут достигать 3–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Strelets 77
Среда, четверг погреемся + 8 +10, но дожди временами.
wasya
2 градуса жары!) неплохо..
Wuhan Proletarian
Колесов большой шутник по части прогнозов.
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