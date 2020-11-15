Погода не огорчит петербуржцев в воскресный день. В городе будет тепло и относительно сухо.



По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 15 ноября синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться гребнем антициклона, вытянувшегося с юго-востока. Он сохранит облачную с прояснениями погоду с минимальной вероятностью дождей.



Температура воздуха в городе составит от нуля до плюс двух градусов, порывы юго-восточного ветра будут достигать 3–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.