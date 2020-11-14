Ученый из Петербурга найден мертвым в своей квартире. Рядом — любимое оружие киллеров

Тело преподавателя ведущего петербургского вуза найдено в Выборгском районе города. Полиция приехала на заявку об огнестрельном ранении и обнаружила странное.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, трагедия произошла накануне днем в квартире дома на 2-м Муринском проспекте. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия одну гильзу, пять патронов и пистолет ТТ. Больше всего вопросов к оружию — у легендарного тульского Токарева спилен идентификационный номер.

Об обстоятельствах смерти заслуженного профессора СПбГУ Александра Дриккера оперативникам рассказала его супруга. Она отлучилась на полчаса — погулять с собакой, а когда вернулась, нашла мужа мертвым. Тяжелая болезнь и два прощальных письма не оставляют места для интриги.



Александр Самойлович Дриккер последние годы читал лекции на философском факультете Санкт-Петербургского госуниверситета. Его величина измеряется десятками научных работ в области физической теории информации, эволюции культуры, эстетики применения новых информационных технологий. Доктор культурологических наук, профессор — он руководил созданием информационной базы Государственного Русского музея. В 2012 году был издан учебник «Философия музея», в соавторах Дриккера значится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пандемия коронавируса отправила 78-летнего ученого на самоизоляцию и, по сути, оставила наедине с онкологическим заболеванием. Профессор Дриккер продолжал работать дистанционно, несмотря на возраст, он прекрасно разбирался в современных технологиях. Цифровизация входила в сферу его профессиональных интересов.

По информации «Фонтанки», главный вопрос, который сейчас занимает правоохранительные органы, это происхождение боевого пистолета ТТ. Вероятно, ответы даст баллистическая экспертиза.

