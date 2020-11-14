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14.11.2020 10:45
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Трамп впервые допустил, что проиграл выборы

Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что следующую администрацию возглавит не он. Покинуть пост он готов, если выборы будут признаны честными.

Как сообщает FoxNews, Трамп заявил, что освободит офис президента в прописанные в Конституции сроки, «если все законно поданные голоса подсчитаны». Журналист добавил, что президент настроен на честный бой.

Трамп впервые публично заявил, что, возможно, покинет пост. Во время пресс-конференции он сообщил, что не собирается вводить карантин. «Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какой будет администрация, видимо, время покажет, — могу сказать, что нынешняя администрация не будет закрываться», — заверил президент.

По последним данным, Байден набирает 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Официально подсчет еще не закончен.

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